Papa: Katolik kilisesinin geçmişiyle hesaplaşması gerekiyor

Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin son yıllarda anılan skandallarla hesaplaşmaması durumunda işlevini yitirerek "bir müzeye dönüşeceğini" ifade etti.

Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin cinsel istismar ve erkek egemen geçmişiyle hesaplaşması ve itibarını geri kazanması gerektiğini, aksi takdirde “bir müzeye dönüşeceklerini” belirtti.

Francis'in kaleme aldığı 50 sayfalık raporda, gençlerin cinsel istismar skandallarından etkilenmemesi ve kilisenin itibarını yeniden kazanması için adı skandallarla anılmayan rahiplerle birlikte çalışmak gerektiği yazılırken, gençlerin duygularıyla oynanmamasının ve kilise doktrininin gençlere iyi aktarılmasının önemli olduğu belirtiliyor.

Francis, buna karşın bir kadının papaz olmasının kesinlikle yasak olduğunu söyleyerek feminist örgütlerin her önerisini kabul edemeyeceğini ifade etti.