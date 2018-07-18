NYT: George Soros kaybettiğini hissediyor

New York Times'ta 'George Soros kaybettiğini hissediyor' başlıklı bir yazı yayımlanırken, Macaristan asıllı milyarderin 'açık toplum' projesinin başta Doğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere başarısızlıkla sonuçlandığı aktarılıyor.

New York Times'ta yayımlanan “George Soros kaybettiğini hissediyor” başlıklı yazıda milyarder spekülatör George Soros'un liberal demokrasi konusunda bir zamanlar iddialı olduğu, ancak şimdi kaybetme aşamasında olmaktan dolayı endişeli olduğu belirtiliyor.

Soros'un çevresine Avrupa Birliği'nin “varoluşsal bir kriz” içerisinde olduğunu söylediği aktarılıyor.

1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Soros'un “sivil toplum ve liberal demokrasinin yükselmesi” adına "Doğu Bloku" ülkelerine yüz milyonlarca dolar “yardım” yaptığı, ancak bu ülkelerde bugün finansal krizlerin yaşanması ve "popülist partilerin" başa geçmesiyle birlikte “açık toplum” idealinin her geçen gün daha da zayıfladığı ifade ediliyor.

Soros'un “Maalesef şu an birçok yerde oldukça fazla yenilgiye uğradım” dediği aktarılıyor.

ANTİKOMÜNİST FAALİYETLERE DESTEK

Soros'un 1970-1980'lerde “kapalı toplumları açık hale getirmek” adı altında Doğu Avrupa ülkelerinde antikomünist çalışmalar yürüttüğü, Çekoslovakya'da 77 Bildirgesi'ne, Polonya'da Solidarność (Dayanışma) grevine finansal destek sağladığı biliniyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ın Macaristan kökenli olan Soros'un bir zamanlar öğrencisi olduğu, ancak şimdi Soros'a karşı kampanya yürüttüğü, diğer Doğu Avrupa ve İtalya liderlerinin de liberal demokrasi çizgisinin dışına çıktığı hatırlatılıyor.

George Soros'un 1984'ten itibaren dünyanın birçok ülkesinde açmaya başladığı Açık Toplum Vakıfları, Türkiye'de 2001 yılında kurulmuştu.