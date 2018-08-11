Monsanto'ya, tarım ilacı Roundup için 289 milyon dolar tazminat cezası

Tarım ilaçları üreticisi Monsanto, Roundup adlı otkıran ilacındaki glifosat maddesi yüzünden kansere yakalandığı için dava açan bir kişiye 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Alman Bayer ilaç firması tarafından satın alınan tarım ilaçları üreticisi Monsanto, ABD'nin Kalifornia eyaletinde açılan bir davada 289 milyon dolar tazminat cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde lenfoma hastalığına yakalanan Dewayne Johnson adlı eski bir okul bahçıvanı, Monsanto'nun yabani otlara karşı Roundup ve Ranger Pro ilaçlarında bulunan glifosat maddesi yüzünden hastalandığını belirterek dava açtı.

İki ay süren duruşmaların ardından mahkeme jürisi Monsanto'nun Türkiye'de de satılan Roundup ve Ranger Pro adlı yabani ot ilaçlarının kansere yol açtığını bilmesine rağmen tüketicileri uyarmadığına hükmetti. Mahkeme şirketin 289 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Kısa bir süre önce Bayer tarafından 66 milyar dolara satın alınan ve glifosatın kansere yol açmadığını ileri süren Monsanto, kararı temyiz etmeyi planladığını açıkladı.

5 BİNDEN FAZLA DAVA VAR

BBC Türkçe'nin haberine göre bu dava, glisofatla ilgili ilk kanser davasıydı. İlaç hakkında ABD'de açılmış 5 binden fazla dava bulunuyor. Bu kararın diğer davalara da emsal oluşturacağı belirtiliyor.

Dewayne Johnson, yıllar boyunca yabani otlar için Ranger Pro türü ilaçlar kullandığını ve 2014'te lenf kanserine yakalandığını söyleyerek şirkete dava açmıştı.

