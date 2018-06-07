Bayer 'Monsanto' isminden kurtulmaya çalışıyor

Monsanto'yu satın alan Bayer, şirketin kötü şöhretli isminden kurtulmak istiyor.

ABD merkezli tarım ve ilaçlama şirketi Monsanto, Bayer tarafından satın alınmıştı. Bayer ve Monsanto'nun birleşmesinin ardından Bayer'in Monsanto'nun ismini ortadan kaldırmak istediği belirtiliyor.

Monsanto, GDO'lu ürünler, şirketin kimyasallarının yol açtığı hasarlar ve başka çevre felaketleriyle tanınıyor.

Friends of the Earth ("Dünyanın Dostları") ve benzeri çevre ve gıda güvenliği örgütleri, Bayer'i hedef alan açıklamalar yaparken, isim değişikliğinin Monsanto'nun yaptıklarının üzerini örtemeyeceğini, mücadelenin hedefinde artık Bayer'in olacağını bildiriyor.

Dünyanın en büyük iki tarım ve ilaçlama şirketinin birleşmesinin çitçilere olumsuz etkilerinin olacağı aktarılırken, Bayer'in Monsanto'nun GDO'lu ürünlerini ve zehirli ilaçlarını çitçilere dayatacağı konuşuluyor.

Bayer, Monsanto'yu 62,5 milyar dolara satın almıştı. Satın almanın ardından şirketin ismi yalnızca "Bayer" olacak.