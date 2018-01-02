Mısır'da OHAL 3.kez uzatıldı

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin, ülkenin tamamında Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının üç ay uzatılması ile ilgili kararname yayınladığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, 13 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere OHAL'i 3 ay daha uzattı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, kararnamede, Sisi'nin silahlı kuvvetlere ve polise teröre karşı koyma, finansmanını engelleme, can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Sisi'nin bu kararnamesiyle ülkede OHAL uygulaması 3'üncü kez uzatılmış oldu.

Sisi, 9 Nisan 2017 tarihinde Tanta ve İskenderiye’de kiliselere düzenlenen bombalı saldırının ardından ülke genelinde OHAL kararı almıştı.