Merkel: AB’de reform Balkan ülkelerinin üye olmasını engellemez

Polonya’da AB üyeleri arasında zirvede konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Balkan ülkelerinin AB’ye üye olmasında bir engel olmadığını savundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB’nin yönetsel mekanizmalarının tekrar düzenlenmesi gerektiğini ve AB’nin yeni üye alamayacağını söylemişti.
Merkel yaptığı konuşmada AB’ye üyelik sürecinde olan Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya’nın üye olmasında bir engel olmadığını, AB’nin yönetsel mekanizmalarının düzenlenmesiyle Balkan ülkelerinin üyeliğinin çelişmediğini söyledi.
Alman Başbakanı “Cumhurbaşkanı Macron’un AB’nin çalışma mekanizmalarının düzenlenmesine dair görüşlerini destekliyorum, fakat bu durumun üyelik görüşmelerini engellediğini düşünmüyorum” dedi.