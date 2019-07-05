Merkel: AB’de reform Balkan ülkelerinin üye olmasını engellemez

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB’nin yönetim mekanizmalarının değişmesi gerektiğini ve Birliğin yeni üye alamayacağını söylemişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Macron'un değişiklik önerisini desteklediğini ancak bunun Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’ın AB üyeliğine engel olmayacağını söyledi.

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