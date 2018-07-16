Meksika'nın yeni başkanı maaşını yüzde 60 azaltacak

Meksika'nın sosyal demokrat yeni başkanı Andes Manuel Lopez Obrador, resmen göreve geleceği Aralık ayından itibaren başkanlık maaşını yüzde 60 oranında azaltacağını açıkladı.

Meksika'nın sosyal demokrat yeni başkanı Andes Manuel Lopez Obrador, resmen göreve geleceği Aralık ayından itibaren başkanlık maaşını yüzde 60 oranında azaltacağını ve hiçbir kamu görevlisinin başkandan daha yüksek maaşı olmayacağını açıkladı.

"İstediğimiz bütçenin herkese yetmesi" diyen Obrador, seçim kampanyası sırasında verdiği sözü tutarak açıkladığı ücret indirimini gerçekleştirdiği takdirde, en yüksek kamu çalışanı maaşı 108 bin peso, yani 5 bin 707 dolar olacak.

Obrador, maaşını daha da azaltmak istediğini ancak kabine üyelerinin bazılarının özel sektör ve akademideki pozisyonlarını bıraktıkları için mağdur olmasını istemediğini ifade etti.

İndirimli haliyle 5 bin 707 dolar olan başkanlık maaşının Meksika için hala oldukça yüksek bir düzey olduğu belirtiliyor.

Obrador'un seçim kampanyası sırasındaki vaatlerinden biri de başkanlık sarayını kültür merkezi yapmaktı.

