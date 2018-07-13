Lopez Obrador yasama gündemini açıkladı

Meksika'nın yeni seçilen lideri Andres Manuel Lopez Obrador, yasama gündemini duyurdu.
Lopez Obrador, seçim hilelerini ağır suç haline getireceğini, eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun eğitim reformunu kaldıracağını, yüksek maaş alan kamu görevlilerinin maaşlarını düşüreceğini, asgari ücret artışlarını düzenli hale getireceğini, Kamu Güvenliği Bakanlığı oluşturacağını, devlet başkanlarına karşı suçlamaları düzenlemek için anayasal reform yapacağını ve su kaynaklarının özelleştirilmesini engelleyeceğini açıkladı.
Pena Nieto'nun eğtiim reformu ülke genelinde tepkiyle karşılanmıştı. Reform eğitimde özelleştirmelerin artmasının önünü açıyordu.
Lopez Obrador, seçimlerden önce eğitimin "bir ayrıcalık değil, hak olmasını sağlayacağını" açıklamıştı.
Meksika'nın yeni liderinin ülke genelinde kürtajı yasallaştıracağı da belirtiliyor.