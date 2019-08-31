Meksika’da 2006’dan bu yana 3 bin gizli mezar bulundu

Meksikalı yetkililer, 2006 ve Ağustos 2019 arasında 3 binden fazla gizli mezarda yaklaşık 5 bin cansız beden buldu.

Meksika makamları, 2006 ve Ağustos 2019 arasında 3 binden fazla gizli mezarda yaklaşık 5 bin cansız buldu. Bu rakamlar, geçen yılın Eylül ayında, Meksika Ulusal İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan tahminlerden çok daha yüksek. 1 Ocak 2007 ve 30 Ağustos 2018 tarihleri ​​arasında yaklaşık 4 bin ceset içeren yaklaşık bin 300 gizli mezar bulunmuştu.

Faili meçhul cinayetler genellikle devlet güçlerinin neden olduğu kayıpları ifade etse de, hükümet, kayıpların çoğunun organize suça bağlı olduğunu, “diğerleri”nin ise yerel düzeydeki yetkililere bağlı olduğunu vurguladı.

Meksika hükümeti, Şubat ayında yaptığı açıklamada Meksika'nın toplam 40 bin faali meçhul vakası olduğunu ve ülke genelinde morglarda yatan 26 bin tanımlanamayan şahıs olduğunu duyurmuştu.

Konuya dair açıklama yapan İnsan Hakları, Göç ve Nüfus Alt Müsteşarlğı başkanı Alejandro Encinas, "İnsanları aramak devletin sorumluluğundadır," dedi. Encinas, önceki yönetimlerin "bu olguyu gizlemek ya da en aza indirgemek" istediğini de sözlerine ekledi.

Meksika’nın yakın zamanda oluşturulan Ulusal Arama Komisyonu’nun başkanı Karla Quintana’nın yaptığı açıklamada, kayıpların acı verici sorununun “sadece sayılarla değil, aile üyelerini arayan binlerce insanla ilgili” olduğunu söyledi. Quintana, "Sayı dinamik," diyerek 3 bin 24 gizli mezara atıfta bulundu. Quintana, "Bunu gözden geçiriyoruz ve yalnızca kurumlarla değil, aile üyeleriyle de desteklemeliyiz." yorumunda bulundu.

Yeni komisyonun müdürü, sayıların sivil toplum kuruluşları, akademi ve diğer kurumların çabalarıyla derlendiğini söyledi.

1 Aralık 2018’de Lopez Obrador göreve geldiğinde ve 14 Ağustos 2019'da, yalnızca Colima, Veracruz ve Chihuahua eyaletlerinde 671 gövdeli toplam 522 gizli mezar bulundu.

Ancak Quintana, yetkililerin "sadece ceset bulmadığını, ayrıca raporlara dahil edilmesi gerekmeyen kemik kalıntılarını" bulduklarını da belirtti. Bu 671 cansız bedenin 200'ünün tamamen tanımlandığını ve 116'nın akrabalara devredildiğini, ailelerin talebi üzerine ise ulusal ve uluslararası örgütlerin gözetimi altında özel bir adli mekanizma başlatılacağını söyledi.