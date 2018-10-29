Meksika maliyeti tartışılan havalimanı için referanduma gidiyor

Yüksek maliyeti ve çevreye etkileri sebebiyle eleştirilen Meksika'nın yeni havalimanının akıbeti için referandum düzenlenecek. Yolsuzluklar ve usulsüzlükler ile anılan havalimanı projesinin oylanması için çalışmaların başladığı duyuruldu.

Meksika yapımı devam eden ve 13 milyar dolara mal olan havalimanının akıbeti için sandık başına gidecek. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, açılışı sürekli ertelenen ve gün geçtikçe maliyeti daha da artan Mexico City yeni havalimanı için hükümetin referandum çalışmalarına başladığını duyurdu.

DAHA ÖNCE DE RAFA KALDIRILDI

2001 yılından beri gündemde olan yeni havalimanı, gelen tepkiler üzerine 2014 yılında Başkan Nieto tarafından tekrar gündeme getirilinceye kadar rafa kaldırılmıştı. Havalimanı yerleşim bölgesinde yaşayan halkın bir önceki versiyona göre daha az etkileneceği iddia edildiği haliyle yeniden kamuoyuna sunuldu.

YOLSUZLUK, USÜLSÜZLÜK, YANDAŞLIK...

Maliyeti ve çevreye etkileri sebebiyle eleştirilen Meksika’daki havaliman ile bugün açılan İstanbul’daki yeni havalimanı arasındaki benzerlik dikkat çekiyor. Açılışının sürekli ertelendiği, işi yapan firmalardan birisinin battığı, proje koordinatörünün havalimanı işleticisine dava üstüne dava açtığı, 2017 yılında küçük çaplı bir depremde uçakların yanaşacağı körüklerin yıkıldığı ve gün geçtikçe maliyeti daha da artan Mexico City yeni havalimanı yapımının ilk gününden itibaren sürekli usulsüzlük, yandaşlık ve yolsuzluklarla anılmaya başlandı.

Devlet Başkanı Obrador, yeni bir havalimanı fikrine karşı çıkmak yerine Mexico City’e çok yakın mesafede bulunan Santa Lucia Askeri üssünün düzenlenerek sivil kullanıma açılmasını teklif eiyor. Seçim kampanyası sürecinde havalimanı projesinin askıya alınacağını vaad eden Obrador, bu sayede 5 milyar dolar tasarruf edileceğini öne sürüyor.