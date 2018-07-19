Macron'un danışmanı 1 Mayıs eylemcilerine şiddet uygularken görüntülendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un güvenlik danışmanlarından Alexandre Benalla, başkent Paris'teki 1 Mayıs gösterileri sırasında bir erkek eylemciye vurup tekmelerken, bir kadın eylemcinin de boynunu sıkarken görüntülendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un güvenlik danışmanlarından Alexandre Benalla, başkent Paris'teki 1 Mayıs gösterileri sırasında bir erkek eylemciye vurup tekmelerken, bir kadın eylemcinin de boynunu sıkarken görüntülendi.

Le Monde gazetesi Macron'un güvenlik ekibinin üst düzey üyelerinden Alexandre Benalla'nın Paris'teki 1 Mayıs gösterileri sırasında iki eylemciye yönelik şiddet uyguladığı görüntüleri yayımladı.

Görüntülerde başında polis kaskı bulunan Benalla önce boynundan sıktığı bir kadın eylemciyi alandan uzaklaştırırken, ardından da başına vurup yere düşürdüğü bir erkek eylemcinin göğsüne ayağıyla bastığı görülüyor.

İKİ HAFTALIĞINA AÇIĞA ALINDI, GÖREVİ DEĞİŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada polis memuru olmayan ve daha önce koruma olarak çalışan Benalla'ya resmi tatil olan 1 Mayıs'taki "polis operasyonlarını gözlemleme" izni verildiği belirtildi.

Açıklamada Benalla'nın olayın ardından İKİ haftalığına (4-19 Mayıs) ücretsiz olarak açığa alındığı ve Macron'un seyahatlerinde güvenliği organize etme görevini artık yapmayacağı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Bruni Roger-Petit basına yaptığı açıklamada "Bu yaptırım kabul edilemez bir davranışı cezalandırmak için uygulandı ve bu kovulmadan önceki son uyarıydı" ifadelerini kullandı.

Paris savcılığı bugün ayrıca kamu çalışanının şiddet kullanması, polis memuru gibi davranma ve polis işaretlerinin yasa dışı kullanılması gibi olası suçlar nedeniyle Benalla hakkında ön soruşturma başlattı.

Macron'un kampanyası sırasında güvenliği sağlamakla görevli olan Benalla, Macron'un Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi sonrası Mayıs 2017'de saraydaki ekibe dahil olmuştu.

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