Macron 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan ettiğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim vaatlerinden biri olan "Ermeni soykırımı anma günü"ne ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

Macron, “Fransa tarihle yüzleşir. Gelecek birkaç hafta içerisinde söz verdiğim gibi 24 Nisan’ı Ermeni soykırımını anma günü ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Macron bu adımla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı önceden bilgilendirdiğini ifade ederek “IŞİD’e karşı mücadele, insan hakları ve sivil özgürlüklerin yanı sıra soykırım konusunda da Türkiye ile fikir ayrılıklarımız var” dedi.