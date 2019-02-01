Kilise pedofil rahiplerden 286'sının ismini açıkladı: Diriler saklandı ölüler teşhirde

ABD’de kiliselerde binden fazla çocuğun rahipler tarafından cinsel istismara uğradığına ilişkin savcılık raporunun ardından başpiskoposluklar isim listesi yayımlamaya devam ediyor. Son olarak Teksas eyaletinde, çocuklara cinsel istismarda bulunan 286 rahibin ismi yayımlandı.

ABD’nin Teksas eyaletinde kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerin isimleri başpiskoposluk tarafından yayımlandı.

Pensilvanya Başsavcısı tarafından hazırlanan raporda kiliselerde binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ve bu suçların yöneticiler tarafından örtbas edildiğine işaret edilmişti.

Raporun ardından başpiskoposluklar tarafından cinsel istismarda bulunan rahiplerin isimlerinin açıklanmasına devam ediliyor. Son olarak Teksas eyaleti Başpiskoposluk Bölgesi sorumluluk alanlarındaki kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunan 286 rahibin ismini yayımladı. Yayımlanan listedeki isimlerden bazılarının artık hayatta olmayan rahipler olduğu, cinsel istismar vakalarının 1950’li yıllara dayandığı ifade edildi.

Galveston-Houston Piskoposluk Bölgesi Başkanı Kardinal Daniel N. DiNardo, Teksas başpiskoposlarının rahiplerin isimlerini yayımlama kararıyla ilgili olarak “Bu, acı çeken insanlara bir iyileşme ve umut sunabilmek için doğru olan şey” dedi. Bu konuda bugüne kadar bir şey yapmayanlar adına özür dilediğini söyleyen DiNardo “Kilisemiz bu konuda yara aldı ve iyileşmesi için harekete geçmeliyiz" diye konuştu.

'SİSTEMATİK OLARAK ÖRTBAS EDİLDİ'

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık soruşturmanın ardından ağustos ayında çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince “sistematik” şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Tahkikat jürisi de 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yüzlerce rahibi, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu belirterek cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.

LİSTELERDE İSİMLER GİZLENİYOR MU?

Daha önce Illinois eyaletindeki başpiskoposluk da çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerin isimlerini yayımlamış ancak savcılıkça hazırlanan bir raporda yayımlanan listede 500 rahibin adının gizlendiği ortaya çıkmıştı.

Illinois Başsavcısı Lisa Madigan tarafından hazırlanan ve geçen ay ABD basınında yer alan ön raporda, kilisede cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 500’den fazla rahibin adının, Illinois Katolik Piskoposluk Bölgesi'nin bu konuda yayımladığı listede yer almadığı ifade edilmişti.