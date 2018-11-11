Kaliforniya'da orman yangınları: Ölü sayısı 23'e çıktı

Kaliforniya'nın kuzeyindeki orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e çıktı. Yangınlarda 300 bin kişi tahliye edildi.

Kaliforniya'nın kuzeyindeki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybeden 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile can kaybı 23'e yükseldi. Yaklaşık 7 bin yapının hasar gördüğü orman yangınlarında eyalet genelinde 300 bin kişiye tahliye emri verildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarında ölenlerin sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, yaptığı basın açıklamasında, Kaliforniya'nın kuzeyindeki San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan yangında 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, toplam can kaybının 23'e yükseldiğini kaydetti.

Sierra Nevada Dağları eteklerinde perşembe günü başlayan yangın eyalet tarihinin en yıkıcı yangını, en çok can kaybının yaşandığı 3. büyük yangın oldu.

Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden yangın 404 kilometrelik bir alana ulaştı. Yangınlar nedeniyle başta Paradise kasabası olmak üzere bölgedeki yaklaşık 7 bin yapı da hasar gördü.

Öte yandan, güneyde de Los Angeles'ın batısındaki Malibu şehrini de saran yangınlar nedeniyle eyalet genelinde toplam 300 bin kişiye tahliye emri verildi.