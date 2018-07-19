İsrail tartışmalı yasayı kabul etti: Ayrımcılık yasal hale geldi

İsrail, Araplara ayrımcılık yapmayı yasal hale getiren tartışmalı yasayı kabul etti. Arapça, resmi dil statüsünü kaybederken, Yahudiler kendini idare etme hakkı olan tek ulus olarak tanınıyor.

İsrail Meclisi yıllardır hazırlık aşamasında olan ve büyük tartışmalara yol açan "Yahudi ulus devleti" yasa tasarısını kabul etti. Yasa tasarısı, 62'ye karşı 55 oy ile meclisten geçti.

Yasayla birlikte Yahudiler ülkede kendini idare etme hakkı olan tek ulus olarak tanınıyor. Ülkenin yüzde 20'sini oluşturan 1,8 milyon Arap, yasanın ırkçı ve ayrımcı olduğunu dile getiriyor.

Arapça'yı resmi dil olmaktan çıkartan yasa, sadece Yahudilerden oluşan yerleşimler kurulmasına izin verecekti, ancak gelen tepkiler üzerine bu madde yasadan çıkartıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ırkçı yasayı öven konuşmasında "bu İsrail devletinin tarihi ve Siyonizm için belirleyici bir an" ifadelerini kullandı.

Yasa İsrail'in kuruluşunun 70. yılı sonrasında onaylandı. Arap kökenli İsrail milletvekili Ahmed Tibi, yasaya tepki göstererek "Şok ve üzüntüyle demokrasinin öldüğünü ilan ediyorum" diye konuştu.