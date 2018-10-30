'İsrail Hamas’ı devirmek değil yıpratmak istiyor'

Hamas’la müzakerelere katılan İsrailli politikacı ve askeri yetkililer, Tel Aviv’in Gazze’de Hamas iktidarının sürmesinden yana olduğunu belirtti.

İsrail gazetesi Haaretz’in haberine göre, İsrail’in Hamas’la müzakerelerine katılan askeri ve siyasi yetkililer Tel Aviv’in Gazze’de Hamas’ı devirmek yerine onu yıpratmayı amaçladığını bildirdi.

Gazeteye konuşan bir siyasi yetkili İsrail’in Hamas’la ilgili politikasının değişmediğini ancak Gazze’de altyapının çökmesini engelleyerek Hamas’ın iktidarını sürdürmesini planladığını bildirdi. Sözkonusu yetkiliye göre Gazze’de altyapının çökmesi İsrail’e de zarar verebilir.

Bu plan doğrultusunda İsrail savunma yetkililerine Hamas’ı güçsüzleştirme ancak Gazze’deki iktidarını riske atmama talimatı verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Mısır ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda sürdürülen müzakerelere desteğinin devam ettiği belirtilirken, İsrail’in bu kararının Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Gazze’de kontrolü elinde bulunduran Hamas’a karşı tutumundan kaynaklandığı ifade ediliyor.

FİLİSTİN YÖNETİMİNİ DEVRE DIŞI BIRAKACAK PLAN

İsrail son olarak Gazze’ye elektrik için gereken yakıtın geçişine izin vermişti. Abbas, ABD’nin de desteğiyle gerçekleştirilen Katar’ın finanse ettiği yakıtın Gazze’ye sevkıyatının barış görüşmelerinde Filistin Devleti'nin devre dışı bırakılması planının bir parçası olduğunu belirtiyor.

HAMAS'LA ANLAŞMA YAKIN

Netanyahu dün yaptığı açıklamada Hamas ile gerçekleştirilen barış görüşmelerini desteklediklerini yinelemiş ve Gazze’deki elektrik sorununun ve tırmanan gerilimin bu görüşmeler sonucunda çözülmesini beklediklerini söylemişti.



Haaretz’e konuşan siyasi yetkili “Bizi yok etmek isteyen bir grupla diplomatik çözüm sözkonusu değil. Sözkonusu olan tek çözüm yüzlerimizde patlayacak bir çöküşe engel olacak caydırıcı ve insani bir çözüm” ifadelerini kullandı ve Hamas’la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

'TÜM SEÇENEKLER TÜKETİLMEDİ'

Habere göre Netanyahu Gazze’de yeni bir savaştan yana değil. Gazze’yi işgal etme seçeneği hâlâ masada olsa da siyasi kaynaklar işgalin ardından Gazze yönetimini kime devredeceklerinin bir sorun olduğunu belirtiyor. Bir diğer seçenekse Gazze’yi işgal etmeden ağır bir saldırıyla vurmak ancak bunun da sadece zaman kazandıracağı vurgulanıyor. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman tarafından dile getirilen “bütün seçenekleri tükettik” sözlerinin aksine gazeteye konuşan siyasi yetkili “tüm seçenekler tüketilmedi” diyor.

