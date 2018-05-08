'İran'a yaptırımlar geri gelirse Türk lirası daha da değer kaybedebilir'

Danske Bank’ın öngörüsüne göre İran'a petrol yaptırımlarının yeniden getirilmesi Türk lirasının daha da değer kaybetmesine yol açabilir.

Türk lirasının zaten "zor bir yıl geçirmekte olduğunu" belirten Bloomberg, buna karşın İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımlarının yeniden getirilmesinin durumu daha da kötüleştireceğini öngörüyor.

Danske Bank'tan Jens Pedersen'in analizine göre Türk lirası, yen ve İsviçre frangıyla birlikte İran yaptırımlarından en çok etkilenecek para birimleri arasında bulunuyor.

Türk lirasının petrol fiyatlarındaki değişime hassasiyetinin yüksek olduğunu kaydeden Pedersen, enflasyon sebebiyle yüzde 10 değer kaybeden liranın petrol fiyatlarındaki artış sonucunda buna ilave değer kaybı yaşayacağını belirtiyor.