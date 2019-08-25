İran Dışişleri Bakanı G7 zirvesinin yapıldığı Fransa'ya gitti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Fransa'nın daveti üzerine G7 zirvesinin düzenlendiği Biarritz kentine gittiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransa'daki G7 zirvesinin düzenlendiği Biarritz kentine gitti.

İran hükümeti bakan Zarif'in de bulunduğu uçağın, zirvenin yapıldığı Biarritz kente indiğini doğrularken, ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili "yorum yok" yanıtını verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zarif'in, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son girişimleriyle ilgili görüşmek üzere kentte olduğunu belirtti.

Musevi, Zarif'in bu ziyaret kapsamında ABD'li yetkililerle görüşme yapmayacağını söyledi.