Trump: Johnson Brexit’i başarıyla gerçekleştirecektir

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi’nde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Trump Avrupa Birliği engeli aşıldıktan sonra iki ülke arasında bir ticaret anlaşmasının hızla yapılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın güneybatısındaki Biarritz Kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Trump, Johnson'ın Brexit’i başarıyla gerçekleştireceğini belirterek, iki ülke arasında bir ticaret anlaşmasının hızla yapılabileceğini söyledi.

Görüşme sonrasında Johnson’ın tavsiyeye ihtiyacı olmadığını ve bu iş için doğru kişi olduğunu da söyleyen Trump, Avrupa Birliği engeli aşıldıktan sonra bir ticaret anlaşması imzalanabileceğini belirtti.

Johnson ise "Zor olacak ama ABD pazarında İngiliz şirketler için çok büyük fırsatlar var" dedi.

Zirve öncesinde Biarritz'e yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Urrugne'de yapılan protestolarda 17 kişi gözaltına alınmış, 4 polis de hafif şekilde yaralanmıştı.

