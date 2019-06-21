İran: 35 kişinin bulunduğu ABD savaş uçağını da vurabilirdik

Dün ABD’ye ait bir insansız hava aracını düşüren İran’dan ‘İHA’ya eşlik eden 35 kişilik casus uçağını da tespit ettik ama vurmadık’ açıklaması geldi.

İran Devrim Muhafızları ordusunun Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, dün İran’ın hava sahasında vurduğu ABD’ye ait insansız hava aracına eşlik eden bir casus uçağı tespit ettiklerini ancak yaklaşık 35 kişilik mürettebatın olduğu bu uçağı vurmaktan kaçındıklarını söyledi.



Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Hacızade, dün vurulan İHA’ya eşlik eden ABD’ye ait P8 (Poseidon) tipi casus uçağının yaklaşık 35 mürettebatı olduğunu belirterek “Uçağı hedef alabilirdik, buna hakkımız vardı ve evet ABD’ye aitti ama bunu yapmadık. İnsansız hava aracını vurduk” dedi. Hacızade düşürülen İHA'nın bazı parçalarının Kuh Mübarek bölgesi yakınlarında İran'ın kara sularında bulunduğunu söyledi. İran İHA'nın parçalarının fotoğraflarını da basınla paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini, ancak 150 kişinin hayatını kaybedebileceği bilgisini alınca saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini öne sürmüştü. Trump dün yaptığı açıklamadaysa İran'ın ABD'ye ait İHA'yı vurmasının bir yanlışlık sonucu olabileceğini söylemişti.

Öte yandan ABD'nin Basra Körfezi'ne gönderdiği 4 adet B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağından ikisinin bu sabah Körfez'de uçtukları gözlendi.

