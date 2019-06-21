ABD gerilimi yükseltiyor: İran'a Umman aracılığıyla tehdit

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Umman aracılığıyla saldırı tehdidinde bulunduğu açıklandı. Trump'ın önce İran'a kararı aldığı, ancak kısa bir süre sonra karardan vazgeçtiği açıklanmıştı.

İranlı bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman aracılığıyla dün mesaj gönderdiğini ve mesajda İran'a saldıracakları tehdidinde bulunduğunu söyledi.

New York Times, Trump'ın İran'ın kendi hava sahasındaki ABD insansız hava aracını vurmasının ardından İran'a saldırı kararı aldığını, ancak sonrasında saldırıdan vazgeçtiğini açıklamıştı.

UMMAN ARACILIĞIYLA SALDIRI TEHDİDİ

İran ile ABD arasında tansiyon artarken İranlı yetkililerden bir açıklama daha geldi. İranlı bir hükümet yetkilisi, Trump'ın dün gece Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiğini, Trump'ın mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulunduğunu ifade etti. İsmi açıklanmayan İranlı yetkili, Trump'ın mesajına cevap vermeleri için İranlılara süre tanıdığını dile getirdi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney ise ABD ile müzakere yapmayacağını ancak ABD'nin mesajını kabul edeceğini söyledi. İran, acil cevap vererek, herhangi bir askeri eylemin bölgesel ve uluslararası sonuçları konusunda net bir uyarı yaptı.

ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK TEHDİTLERİ SÜRÜYOR

Son haftalarda Ortadoğu'daki askeri varlığını büyük ölçüde artıran ABD, İran'a yönelik saldırı tehditlerini sürdürüyor.

İran'ın "savaş başlatan taraf olmayacağız" açıklamasına karşılık, Pentagon'un İran'a saldırı ihtimalini değerlendirmekte olduğu aktarılıyor.