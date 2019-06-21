NYT: Trump İran'a saldırmaktan son anda vazgeçti

New York Times (NYT) Gazetesi'nin adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etti.

New York Times (NYT) Gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etti.

NYT'nin, "Trump, İran'a hava saldırısına onay verdi, sonra aniden vazgeçti" başlıklı haberinde, ABD'li askeri ve diplomatik yetkililerin, ABD yerel saatiyle 19:00'a kadar İran'a ait bazı radar ve füze bataryalarının vurulmasını bekledikleri, Trump'ın kararından vazgeçmesi sonucunda bunun gerçekleşmediği ifade edildi.



İRAN ABD'YE AİT İHA'YI VURMUŞTU

20 Haziran'da İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nden yaptığı açıklamada, Perşembe sabahının ilk saatlerinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ-4 Global Hawk (Küresel Şahin) insansız hava aracının düşürüldüğü duyurmuştu.

POMPEO VE BOLTON'A RAĞMEN VAZGEÇTİ'

ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek tasarıyı kabul etti. Haberde, Trump'ın mı bu konudaki kararını değiştirdiği, yoksa yönetimin mi farklı bir strateji uygulamaya karar verdiğinin net olmadığı görüşlerine de yer verildi.