Gülen’in iadesi için yasadışı lobicilikle suçlanan Rafiekian’ın davası başlıyor

ABD’de Fethullah Gülen’in iadesi için yasadışı faaliyet yürütmekle suçlanan İran ve ABD çifte vatandaşı Bijan Rafiekian’ın 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava başlıyor.

Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasadışı lobi faaliyetleri yürütmekle suçlanan İran ve ABD vatandaşı Bijan Rafiekian'ın yargılandığı dava bugün Virginia'da başlıyor. Geçmişte eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in iş ortağı olan Rafiekian, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Flynn, Başkan Donald Trump adına seçim kampanyalarının devam ettiği bir dönemde, o dönemki iş ortağı Bijan Rafiekian ile birlikte, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Kamil Ekim Alptekin'in Hollanda merkezli şirketi aracılığıyla “Türk hükümeti adına Fethullah Gülen'in itibarsızlaştırılması ve Türkiye'ye iadesi için 600 bin dolar karşılığında bildirimde bulunmadan lobi faaliyetleri yürütmekle” suçlanmıştı.

ABD basını, davada "işbirlikçi" olarak adı geçen Flynn'in ise tanık olarak mahkemeye çağrılmayacağını bildirdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Aralık 2018'de Rafiekian ve Alptekin'e Türkiye hükümeti adına Fethullah Gülen'in iadesi için "komplo kurmak" ve "yabancı bir devlet adına kayıtdışı temsilci olarak hareket etmek" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

İddianamede Alptekin'e yönelik ayrıca FBI'a "yalan beyanda bulunmak" suçlaması yer alıyor. Rafiekian ve Alptekin suçlamaları reddediyor.

ABD basınına göre Rafiekian'ın avukatları, müvekkillerine yönelik suçlamaların sadece Flynn'in Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin soruşturmada suçlamalar yöneltilmesinden sonra verdiği ifadesine dayandığını belirterek, davanın düşürülmesini istiyor.

İDDİANAMEDE GÜLEN’İN İSMİ DOĞRUDAN GEÇMİYOR

İddianamede, Rafiekian ve Alptekin için, "Türkiye hükümetinin o dönemde iadesini istediği ABD'de yaşayan bir Türk vatandaşı hakkında Amerikalı siyasetçileri ve kamuoyunu etkilemek için gizlice ve yasadışı olarak komplo kurmuştur" deniliyor.

21 sayfalık iddianamede, doğrudan geçmeyen Fethullah Gülen, "imam, yazar ve siyasi figür" olan bir Türk vatandaşı olarak tanımlanıyor.

İddianamede, sanık Rafiekian ve Alptekin arasında geçen ve Flynn'in de kimi zaman dahil olduğu e-posta yazışmaları bulunuyor.

Alptekin'in gönderdiği e-postalardan, Alptekin'in birden fazla kez Türk bakanlarla görüştüğü anlaşılıyor. Alptekin bunların birinde Ankara'da iki Türk bakanla toplantı yaptığını, "gizlilik, bütçe ve kontratın kapsamını konuşmak için bakanların yeşil ışık yaktığını" söylüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI: KARALAMA KAMPANYASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Associated Press'in konuyla ilgili bir haberine verdiği yanıtta, "Türkiye'yi haksız yere ABD'deki düzenlemelerden kaçınmak için komplo kurmakla suçlama girişimlerinden derin endişe duyuyoruz" dedi.

Türkiye'ye karşı "karalama kampanyası" yürütüldüğünü savunan Altun, "ABD'ye karşı komplo kuracağımız fikri akıl dışı. Türkiye Cumhuriyeti Amerikalı şirketlerle on yıllarca çalıştı ve bu meşru bağlantıları yetkililere bildirdi. ABD'de suç işleme veya yasa dışı hareket etme suçlamalarını kesin bir şekilde reddediyoruz. Bugüne kadar, ABD'nin Türkiye'de yakın zamanda adli kovuşturmaları etkileme çabalarına rağmen, Türkiye ABD'deki yargı sürecine saygısından ötürü sessizliğini korudu. Ancak Amerikalı yetkililer dezenformasyona yenik düştü. Darbe girişiminin 3. yıl dönümü olan Pazartesi günü başlayacak davanın iddianamesinde savcıların Gülen'i olumlu bir şekilde tasvir etmesi bunun kanıtı. Büyük bir terör saldırısının failini bir kurban olarak değerlendirmek ve sunmak ahlâksızca" açıklamasında bulundu.