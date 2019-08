Grönland'dan Trump'a: Satılık değiliz ancak işe açığız

Dün ABD medyasında gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın dünyanın en büyük adasını satın almaya niyetli olduğu iddiasına ilişkin Grönland yönetiminden resmi açıklama geldi. Grönland, adanın satılık olmadığını ancak ‘iş yapmaya açık’ olduğunu açıkladı. Grönland adasının sahibi Danimarka’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Grönland’ın dışişleri bakanı Ane Lone Bagger, Reuters’e verdiği demeçte, “İşe açığız, ancak satılık değiliz. Benim aklıma gelen ilk düşünce, yok çok teşekkür ederim oldu” dedi.

Aynı zamanda Grönland Dışişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden aynı sözleri destekleyen bir paylaşımda bulundu.

#Greenland is rich in valuable resources such as minerals, the purest water and ice, fish stocks, seafood, renewable energy and is a new frontier for adventure tourism. We're open for business, not for sale learn more about Greenland on: https://t.co/WulOi3beIC

— Greenland MFA (@GreenlandMFA) August 16, 2019