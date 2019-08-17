Grönland'dan Trump'a: Satılık değiliz ancak işe açığız

Dün Wall Street Journal’da yayımlanan haberde yer alan ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland’ı satın almak istediği iddiasına ilişkin Grönland Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, “Satılık değiliz ama işe açığız” açıklamasında bulundu.

Dün ABD medyasında gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın dünyanın en büyük adasını satın almaya niyetli olduğu iddiasına ilişkin Grönland yönetiminden resmi açıklama geldi. Grönland, adanın satılık olmadığını ancak ‘iş yapmaya açık’ olduğunu açıkladı. Grönland adasının sahibi Danimarka’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Grönland’ın dışişleri bakanı Ane Lone Bagger, Reuters’e verdiği demeçte, “İşe açığız, ancak satılık değiliz. Benim aklıma gelen ilk düşünce, yok çok teşekkür ederim oldu” dedi.

Aynı zamanda Grönland Dışişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden aynı sözleri destekleyen bir paylaşımda bulundu.

#Greenland is rich in valuable resources such as minerals, the purest water and ice, fish stocks, seafood, renewable energy and is a new frontier for adventure tourism. We're open for business, not for sale learn more about Greenland on: https://t.co/WulOi3beIC — Greenland MFA (@GreenlandMFA) August 16, 2019

Trump, Eylül ayında Kopenhag'ı ziyaret etmeyi planlıyor. Trump’ın adayı satın almak istediği üzerine iddialar bir yana Danimarka toprağında hali hazırda ABD üsleri bulunuyor. 1951 yılında Danimarka’yla imzaladığı anlaşmayla birlikte ABD Grönland’ın kuzeyinde bir hava üssü açmıştı.

1917'de Danimarka’nın sömürgesi olan Danimarka Batı Hint Adaları ABD’ye 25 milyon dolara satılmıştı.

ADAYA İLK TALİP TRUMP DEĞİL

ABD Başkanı Harry Truman'ın 1946'da Grönland'ı 100 milyon dolar değerinde altınla satın alma girişiminde bulunmuştu. Dönemin ABD yönetimi adanın kilit bir jeopolitik konuma sahip olduğu ve ABD için “askeri bir gereklilik” olduğunda karar kılmıştı. Danimarka, Truman'ın teklifini reddetmişti.