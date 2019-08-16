WSJ: Trump Grönland adasını satın almak istiyor

Wall Street Journal, ABD Başkanı’nın Grönland adasını satın almak istediğini iddia etti. Danimarka’ya ait dünyanın en büyük adasını daha öncesinde 1946 yılında ABD Başkanı Truman da satın almak istemişti. Adanın yeraltı zenginlikleri arasında doğal gaz ve nadir toprak elementleri bulunuyor.

Wall Street Journal (WSJ), perşembe günü yaptığı haberde ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland'ı satın almaya karar verdiğini iddia etti. Wall Street Journal, iddiasını kulis konuşmalarına dayandırırken Beyaz Saray ve Grönland’ın sahibi Danimarka konuya dair bir açıklama yapmadı.

WSJ’nin haberine göre, Trump, danışmanları arasında farklı derecelerde ciddiyetle bu fikri defalarca tartıştı.

Haberde “Toplantılarda, akşam yemeklerinde ve sohbetlerde, Bay Trump danışmanlara ABD’nin Grönland’ı alıp alamayacağını sordu, adanın bol kaynaklarını ve jeopolitik önemini tartışırken ilgiyle dinledi” ifadeleri yer alırken WSJ, adını açıklamadığı iki kaynağın ifadesine dayanarak Beyaz Saray’ın bu konuyu resmi düzeyde ele aldığı iddiasında bulundu.

BUZ KAPLI ÇORAK ADANIN ÖNEMİ: NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Kendi başına dünyanın en büyük adası olan Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı bir özerk bölge. Adada yerleşim 56.000 kişilik nüfustan ibaret.

Fikir her ne kadar kulağa alışılmadık gelse de, Trump’ın adayı elde etmek istemesi için gerçekçi nedenler var. Financial Times 2011’de hazırladığı bir raporda 2008 tarihli ABD’nin jeolojik araştırma verilerine dayanarak Grönland’ın yeraltı kaynaklarının bilgilerini aktarmıştı. Grönland’da 50 milyar varil petrol ve eşdeğeri doğal gaz bulunuyor.

Adada ayrıca, dünyanın tatlı su kaynaklarının yüzde 10'nu oluşturan buz kütleleri bulunuyor. Ancak adanın kaynakları arasında en önemli olan, bu buz kütlelerinin altında altında cep telefonlarından uçaklara kadar her yüksek teknoloji endüstrisi için çok önemli bir kaynak olan “nadir toprak elementleri” denilen lantanitlerle birlikte itriyum ve skandiyum elementlerinin büyük bir rezervi yatıyor. Dünyada “nadir toprak elementlerinin” işlenen rezervlerinin yaklaşık yüzde 90'ı Çin tarafından kontrol ediliyor. Çin’in rezervlerin sahibi olması ülkede cep telefonlarının ve diğer elektronik ürünlerin üretilmesinde büyük katkı sağlıyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, çerçevesinde WSJ iddiasını buradan temellendiriyor.

Ayrıca, Grönland’ın satılması potansiyel olarak ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki ve bir dereceye kadar Atlantik'teki varlığını büyük ölçüde arttırma fırsatı veriyor.

HARRY TRUMAN DA SATIN ALMAK İSTEMİŞTİ

Trump’ın adayı satın almak istediğine dair iddia akıllara dönemin ABD Başkanı Harry Truman'ın 1946'da Grönland'ı 100 milyon dolar değerinde altınla almaya çalışmasını akla getirdi. Business Insider'a göre, o sırada hem ABD ordusu hem de meclisi adanın kilit bir jeopolitik konuma sahip olduğu ve ABD için “askeri bir gereklilik” olduğunda karar kılmıştı. Danimarka, Truman'ın teklifini reddetmişti.

İddialara dair Beyaz Saray da Danimarka da herhangi bir açıklamada bulunmadı.