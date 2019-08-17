Google politik içerikleri sansürlüyor

Eski bir Google çalışanı, firmanın siyasal güdülerle belirli içeriklere sansür uyguladığına dair belgeler sızdırdı. Google’ın sansür listesinin yanı sıra bir de öne çıkarttığı içeriklerin de verileri bulunuyor. Öne çıkartılan içerikler arasındaysa liberal basın dikkat çekmekte.

Google, içeriden sızan belgelere göre, mobil uygulamalarında ve arama motorunda düzinelerce internet sitesi için bir "kara liste" oluşturmanın siteleri "kalitelerine" göre sıralandırdığı bir liste bulunduruyor.

Şeffaflık grubu Proje Veritas tarafından yayınlanan bir rapor, Google’ın perde arkasında çalışanlarla paylaştığı projeleri ve çalışanlar arasındaki yazışmaları gün yüzüne çıkarttı.

Sızdırılan bir başka listedeyse Google’ın ‘ortanın solu’ liberal basından da blog ve haber siteleri 'güvenilirlik' bakımından 'yüksek puanlandırılmış' durumda.

Sızdırılan bir başka belge, Google’ın sahip olduğu bir platform olan YouTube’daki videoları taramak için “insan puanlayıcılar” kullandığını ve onları yine politik güdülerle sansürlediğini ortaya koydu.

Russia Today (RT) adlı kanalın aktardığına göre Google konuya dair herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

Konuya dair Danielle Ryan’ın, RT’de yayımlanan yazısında Proje Veritas adlı grubun da listesinin güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğine dikkat çekti. Ryan, Proje Veritas’ın sağcı kimliğiyle bilinen James O’Keefe tarafından yönetilmesinden dolayı ‘kara liste’de ağırlıklı olarak sağcı medya kanallarının verilmesine dikkat çekerken bu sansürün ağırlıklı olarak ‘aşırı sol’ basına uygulandığına dikkat çekti.

Belgeleri yayınlayan kurumun yöneticisi O’Keefe, Google, Facebook ve Twitter’ın yalnızca ‘muhafazakar’ görüşleri sansürlediğini savunuyor. O’Keefe, Google’ın “korkutucu, ilerici sosyal emelleri” olduğunu iddia ederken Danielle Ryan, yazdığı yazıda Google’ın ‘ilerici emellerinin’ kürtaj tartışması gibi sosyal meselelerin gösterilmesinde daha öteye geçemediğini vurguladı.

Google’ın listesinde, New York Times, Washington Post, MSNBC ve CNN gibi liberal siteleri, sağ eğilimli internet sitelerine göre güvenilirlik açısından daha üst sıralarda yer alıyor. ABD sağcı basınına göre bu sayfalar ‘aşırı sol’ olmakla nitelendirilirken O’Keefe ‘Google’ın ilerici emelleri’ iddiasını buraya dayandırıyor.

ABD’nin liberal medyasının ‘aşırı sol’ olduğu iddiası komik bir vak'a olmanın ötesine geçmiyor ancak Google’ın komünist internet sitelerini yıllardır düzenli olarak sansürlediği Ryan’ın RT’deki yazısında hatılatılırken Google’ın sağcıların iddia ettiği gibi “sola” köle olmadığı ama “ancak neoliberalizme ve statükoculuğa köle olduğundan” sağcıların endişelenecek bir şeyleri olmadığı belirtildi.