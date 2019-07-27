Yerin kulağı var: Hem Google, hem de Apple ne bulsa dinliyor

Apple’ın yapay zeka asistanı Siri’nin ortamda çıkan sesleri kaydedip, üçüncü şahıslarla ‘değerlendirme’ için paylaşıldığı gündeme geldi. Siri’nin paylaştıkları arasındaysa özel konuşmalar, yatak odası kayıtları, kişisel tıbbi bilgiler gibi veriler bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda Belçika kaynaklı bir haber portalının Google’ında benzer paylaşımları yaptığını göstermesinin ardından Google bunu kabul etmişti.

Guardian’a konuşan anonim bir kaynak Siri ses asistanının kaydettiği seslerin dünya çapında başka insanlarla paylaşıldığını söyledi. Adı açıklanmayan kaynak, Guardian’a verdiği söyleşide “Doktorlar ve hastalar arasında özel tartışmalar, iş anlaşmaları, cinsel karşılaşmalar vb. gibi sayısız kayıt örneği vardı. Bu kayıtlara, konumu, iletişim bilgilerini ve uygulama verilerini gösteren kullanıcı verileri eşlik ediyor ”açıklamasında bulundu.

‘FERMUAR SESİ SİRİ’Yİ ÇALIŞTIRIYOR’

Apple'a taşeronluk yaptığını söyleyen kaynak, bilgi uçuran, Siri'nin “uyandırma kelimesini” duyduğunu düşündüğü zaman üretilen bu kayıtlarla ilgilendiklerini açıkladı. İstedikleri gibi bu komutun ayarlanabileceğini ifade eden kaynak, bazı programcıların bunu fermuar sesine ayarladıklarını da belirtti.

Apple, Siri'nin yapay zekasına bir insan müdahalesi olduğunu inkar ederken, sadece “ufak bir miktar Siri ricası, diksiyon algısını analiz etmek ve geliştirmek için toplandığını” iddia ediyor. Apple’a göre bu kayıtlar “sadece bir kaç saniyelik”.

APPLE, GOOGLE, AMAZON: ‘DİNLİYORUZ AMA DİNLEMİYORUZ DA’

Apple, bir kullanıcının Apple kimliğinin ve adının yükleniciler tarafından incelenen kliplere eklenmediğini vurgulasa da, kayıtların “güvenli tesislerde analiz edildiğini ve tüm hakemlerin Apple'ın katı gizlilik gerekliliklerine uyma yükümlülüğü altında olduğunu” ortaya attı

Benzer tartışmalar Amazon ve Google için de söz konusuydu. Amazon’un Alexa’sının kişilerin kayıtları silmesine rağmen Alexa’nın bunları saklamaya devam ettiği ortaya çıkmıştı. Bunu takiben Amazon bunu kabul etmişti.

Belçika kaynaklı haber portalı VRT NWS, Google Asistan’ın, program kullanıcı tarafından kullanılmadığında dahil, bulunduğu ortamı dinlediğe ve kaydettiğine dair bir rapor yayınlaıştı. Raporda Google Asistan’ın bu kayıtlarının üçünçü kişiler tarafından dinlendiği de ortaya konarken Google kayıtların sadece ‘diksiyonu geliştirme’ amaçlı dinlendiğini iddia etmişti. Google’ın kayıtlarına erişen VRT NWS, kayıtlar arasında cinsel ilişkiler, özel şahsi bilgiler, ve telefon konuşmaları olduğunu kanıtlamıştı.