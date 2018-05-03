Fransa'da eğitim reformu yanlıları neyin peşinde?

Fransa'da eğitim reformu yanlıları, vergi mükelleflerinin paralarının boş yere 'olmayacak bir rüyanın peşinden giden' öğrencilere harcandığını düşünüyor. Onlara göre üniversiteye girişte çok sıkı bir eleme ve yüksek fiyatlandırma gerek!

Bundan 50 yıl önce ülkedeki eğitim sistemini eleştirirken Fransa Eğitim Bakanı Alain Peyrefitte; "Kimin yüzeceğini görebilmek için gemi enkazı yaratmak gibi" diyordu.

Ancak bakan Peyrefitte'in önerdiği yeni ve elemeye dayalı sistem, ülkedeki öğrencilerin öfkesini tetikledi, onları Paris 68'inin parçası haline getirdi.

Şimdiyse, benzer bir reform girişiminde bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, öğrencilerin sokağa inmesine neden oldu.

Macron'un hayata geçirmeyi düşündüğü yeni planda üniversitelere kabul sisteminde değişikliğe gidilmesi düşünülüyor. Öğrenciler bu düzenlemede özellikle hukuk ve tıp alanında üniversiteye girişlerinin sınırlandırılacağı görüşünde.

Liberaller ise sistemin değişmesine taraflar. Üstelik haklılıklarına kanıt olarak da vergi mükelleflerinin paralarının boşa üniversite okuyan gençlere savrulduğu iddiasını sunuyorlar.

Devlet üniversitelerine ayrılan kaynağın yetersiz olması nedeniyle küçük amfilerde yüzlerce öğrencinin toplandığı, akademisyenlerin düşük ücretlendirmeler nedeniyle bunaldığı doğru ancak buradaki çözüm üniversiteye gidenlerin önünü kesmekten geçmiyor.

Üniversitedeki konfor yetmezliği ve düşük eğitim kalitesi nedeniyle çok az öğrencinin 3yılda bitirmesi gerektiği bölümleri bitirebildiği iddia ediliyor. Ancak bu cephenin tartışmaları arasında eğitime ayrılan kaynağın artırılmasına dönük bir talep yok. Onlar, vergilerin gereksiz bir yere -devlet üniversitelerine- gittiğine inanmayı yeğliyor.

'ÖĞRENCİLER OLMAYACAK RÜYANIN PEŞİNDE'

Yine aynı bakışa göre vergi mükelleflerinin paraları "okulu bitirmesi imkansız" kimselere boş yere harcanıyor. Reform yanlısı cephede, öğrencilerin boş yer bir kaç yıl olmayacak bir rüyanın peşinden gittiğini söyleyenler dahi var!

Fransa'da üniversite öğrencilerinin yüzde 18'i özel üniversiteye gidiyor ve bunların bir bölümü yurt dışında.

Seçkin üniversiteler listesinde yer alan okullara ise, öğrencilerin yüzde 8'i devam ediyor.

Fransa’da eğitim sisteminde yapılması beklenen reformlar üniversite bölümlerine girişi daha sıkı elemelerle yapmayı ve yükseköğrenim fiyatlarını yükseltmeyi öngörüyor. Bütünlemelerin lisans üstü eğitiminde kaldırılması ve sınıfta kalmanın mümkün hale getirilmesi de tartışmalar arasında yer alıyor.

Hükümetin şubat ayında meclisten geçirdiği üniversiteye giriş ve eğitim reformu, dünyanın prestijli okullarından Sorbonne Üniversitesinin öğrenciler tarafından işgaline neden olmuştu.