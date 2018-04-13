Fransız polisinden Sorbonne operasyonu

Fransız polisi, eğitim reformunu protesto amacıyla Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde toplanan öğrencileri gece baskını düzenleyerek tahliye etti.

Fransız polisi, eğitim reformunu protesto amacıyla öğrencilerin işgal ettiği üniversitelerden Paris'teki Sorbonne Üniversitesine gece baskını düzenleyerek öğrencileri tahliye etti.

Hükümetin şubat ayında meclisten geçirdiği üniversiteye giriş ve eğitim reformunu protesto için öğrenciler tarafından işgal edilen Sorbonne Üniversitesine polis gece operasyon düzenledi.

Gün boyunca binaya girişleri engelleyen polis, yerel saatle 22.00'den sonra tahliye operasyonuna başladı. Üç saat süren pazarlık sonrası binaya giren polis, ikinci katta toplanan öğrencileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dışarı çıkardı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, gösteri ve işgal eylemleri nedeniyle 4 üniversitenin tamamen, 11'inin ise kısmen eğitim veremez durumda olduğunu bildiriyor.

Ülkedeki Toulouse Jean-Jaures, Montpellier Paul-Valery, Rennes-2 et Paris-8 üniversiteleri öğrenciler tarafından işgal edilmiş durumda. Fransız basını, ülkede 50'ye yakın üniversite veya fakültede protesto ve işgal eylemlerinin sürdüğü haberlerine yer verdi.

Üniversitelerde eğitim reformunu protesto amacıyla başlayan gösteriler, son dönemde demiryolu, enerji, havacılık ve temizlik sektörü çalışanlarının aldığı grev kararlarına destek için de sürdürülüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un reform yasasına karşı grev kararı alan 7 büyük sendika konfederasyonu 25 Mart'ta ülkenin dört bir yanında sokağa çıkmış, trenler çalışmamış, Paris'teki havaalanlarındaki uçuşlar iptal edilmiş ve bazı üniversite ve liselerde dersler yapılmamıştı.

Dün Ulusal Mecliste konuşma yapan İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi lideri Jean-Luc Melenchon'u üniversitelere "ortalığı karıştıran profesyonel kişileri" göndermekle suçlamıştı. LFI partisi ve buna destek veren Komünist Parti milletvekilleri, tartışmanın büyümesi üzerine genel kurul salonunu terk etmişti.

Ülkede sokağa çıkanlara, polis sert müdahale ediyor.