Fransa’da grevdeki demiryolu işçileri: Maratona hazırız

Fransa’da dört büyük demiryolu sendikasının kararıyla her beş günde iki gün iş bırakılan grevde son aşama Pazar günü başladı. Hükümet uzlaşmaya yanaşmazken CGT adlı sendika temsilcisi Brun 'Hükümet bizi zorlarsa maratona hazırız' dedi.

Fransa devlet demiryolu firması SNCF’de bu ay başında başlayan demiryolu grevi sürüyor. Grevde iki taraf da uzlaşmaya yanaşmıyor.

Hükümetin asla uzlaşmaya yanaşmayacağını söyleyen Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Parisien gazetesine Pazar günü verdiği demeçte hükümet destekçilerinden greve çıkan işçilerle uzlaşılmaması gerektiğine dair mesajlar aldığını söylemişti. Grev hakkında bugüne kadar yorumda bulunmayan Emmanuel Macron ise Perşembe günü bu konuda bir saatlik bir televizyon programına çıkacağını açıkladı.

Sendika konfederasyonu CGT’nin demiryolu sendikasından Laurent Brun ise, hükümetle yürütülen görüşmelerin hemen ardından yaptığı açıklamada, “Eğer hükümet bizi zorlarsa bir maratona hazırız” dedi ve grevin 28 Haziran'dan sonra da sürebileceğini söyledi. Pazar günü itibariyle grevdeki işçilerin maaş kayıplarını telafi etmek için açtığı fona 14 bin kişinin toplam 460 bin avroluk bağışta bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda bu ölçekteki bir toplumsal destekle grevin kolay bırakılmayacağı düşünülüyor.

Ömür boyu iş garantisi ve erken emeklilik gibi hakların ortadan kaldırıldığı bir planın hükümet tarafından onaylanmasına karşı başlatılan grevin gündeminde aynı zamanda demiryollarının 2020 yılında özel şirketlere verilmesi planının iptal edilmesi de var.

Özelleştirmeyi savunan hükümet SNCF’nin 47 milyar avro borcu olduğunu ve zarar ettiğini, bu yüzden iş garantisi sağlayamayağını savunuyor.

Macron döneminde başlayan özelleştirme ve esneklik planlarına tek tepki demiryolu işçilerinden gelmedi. Air France çalışanları da Cumartesi günü yüzde 6 zam talebiyle greve çıktı. Macron’un planları enerji sektöründe çalışanlardan ve memurlardan da büyük tepki görüyor ve açıklandığından beri ülkenin kilit sektörlerinde protesto ve grevlerle karşılaşıyor.