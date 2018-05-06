Finansman sorusunu geçiştiren Elon Musk özür dilemek zorunda kaldı

Finans analistlerinin Tesla konusundaki sorusunu geçiştiren Elon Musk, hisse senetlerindeki düşüşün ardından özür dilemek zorunda kaldı.

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin gelirlerine dair konferansta Bernstein analisti Toni Sacconaghi ve RBC Capital Markets analisti Joseph Spak'ın sorularını "sıkıcı" ve "kuru" diyerek geçiştirmeye çalıştı.

Sacconaghi'nin şirketin sermaye harcamalarına ilişkin sorusu üzerine yüksek sesle "Sıradaki" diye bağıran Musk, soruyu yanıtlamayı reddetti.

HİSSELER YÜZDE 5,6 DÜŞTÜ

Elon Musk'ın sorulardan kaçması üzerine Tesla hisselerinde yüzde 5,6 düşüş yaşandı.

Hisselerdeki düşüşün ardından Musk konuyla ilgili özür dileyerek "Sorulara orada yanıt vermeliydim. Onları yok saymam aptalcaydı" dedi.

'BU BİR TED KONUŞMASI DEĞİL, FİNANS ANALİSTİ SORUSU'

Buna karşın Musk, sorulara yine yanıt vermekten kaçınarak konuyu değiştirdi.

Konuyla ilgili CNBC'ye konuşan Sacconaghi, Musk'ın davranışının "kaygı verici" olduğunu söyledi.

Sacconaghi, "Bu bir TED konuşması değil, finans analisti sorusu" diyerek, Musk'ın finansa yaklaşımından endişe duyduğunu belirtti.

Bernstein analisti, "genelde CEO'lar sayılarla ilgili sorulardan kaçındıklarında bu endişe vericidir, size finansla ilgili sorular sorulduğunda bunlara yanıt vermelisiniz" diye konuştu.

TESLA ÜRETİMİNDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANIYOR

Tesla'nın söz verdiği sayıda Model 3 üretemediği, üretimde ciddi aksaklıklar yaşandığı biliniyor.

Tesla işçileri, "bayılana kadar çalışmak zorunda kaldıklarından" ve şirketin yaralanma verilerini gizlediğinden şikayet ediyor.

Tesla'daki yaralanma oranının sektörün çok üzerinde olduğu biliniyor.