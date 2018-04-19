'Tesla fabrikadaki yaralanmaları gizliyor, güvenlik önlemlerini yok sayıyor'

Tesla yönetimi, işçi yaralanmalarının gizlendiği ve işçilerin güvenlik endişelerinin yok sayıldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, yaşanan sorunları inkar etti.

Tesla'da çalışanların gördüğü kötü muamele, sürekli olarak gündeme gelirken, konuyla ilgili yayımlanan bir rapor Tesla yönetimi tarafından yalanlandı.

Tesla'nın Kaliforniya, Fremont'taki fabrikasında işçilerin yaşadığı yaralanmaların gizlendiği ve çalışanlarının güvenlik kaygılarının dikkate alınmadığı ortaya çıkmıştı.

Raporda Tesla'nın işyeri güvenliğini artırdığı yönündeki iddiaların gerçekçi olmadığı söylenerek, şirketin üretimi hızlandırmak için çalışanlar üzerinde baskı yarattığına dikkat çekiliyordu.

Slate'in aktardığına göre Tesla yönetimi şirket içerisinden kaynaklara, eski çalışanlara ve sızan belgelere dayanan raporu yalanlayarak, yaşanan sorunları inkar etti.

'SARIYI SEVMİYOR DİYE GÜVENLİK İŞARETLERİ YOK'

The Reveal tarafından yayımlanan rapora göre, Tesla'nın eski güvenlik müdürü şirketin fabrikasında yerde bulunması gereken sarı güvenlik işaretlerinin bulunmadığını çünkü Elon Musk'ın "sarı rengini sevmediğini" aktarıyor.

Raporda işçilerin zehirli yapıştırıcılar soludukları için sürekli baş ağrısı çektikleri, fiziksel zorlamalar sebebiyle tekrarlanan yaralanmalar yaşandığı, bunların şirketin tutması zorunlu olan yaralanma kayıtlarına dahil edilmediği belirtiliyor.

Resmi Tesla kayıtları bile yalnızca geçtiğimiz yıl 722 yaralanma yaşandığını gösteriyor, bunun sektör ortalamasının yüzde 30 üzerinde olduğu kaydediliyor.

TESLA'DAN İNKAR AÇIKLAMASI

Tesla tarafından yapılan açıklama Reveal'ın "ideolojik sebeplerle" Tesla'yı hedef aldığı öne sürülürken, raporda yer alan eski şirket yöneticilerinin ve çalışanlarının ifadelerinin yalan olduğu öne sürüldü.

Tesla'nın açıklamada "aşırı uçta bir örgüt" olarak tanımladığı Reveal, Center for Investigative Reporting (Araştırmacı Gazetecilik Merkezi) isimli, 1977'de kurulmuş Kaliforniya merkezli kuruluş tarafından yönetiliyor.

Slate'in haberinde Tesla'nın Reveal'ı hedef aldığı gün, kuruluşun başka bir haber sebebiyle Pulitzer Ödülü'ne aday gösterildiği de belirtiliyor.

Tesla yönetimi, geçmişte de New York Times'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. New York Times, Tesla'nın Model S isimli aracının casusluk yaptığını ortaya çıkartmıştı.