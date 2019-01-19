Facebook’a büyük ceza geliyor

Kullanıcı verileri satan Facebook'a yeni ceza bekleniyor. Site, seçimlere hile karıştırmakla suçlanıyor.

Kullanıcılarının bilgilerini paylaşan Facebook’a tarihi ceza gelmesi gündemde. ABD Federal Ticaret Komisyonu, 87 milyon ABD seçmeninin bilgilerini şirketlere veren sosyal paylaşım sitesi kişisel verilerin ihlali gerekçesiyle ceza kesmeye hazırlanıyor.

Washington Post’un haberine göre, Facebook yöneticileri ve komisyon tarafı cezanın miktarını görüşmek için geçen günlerde bir araya geldiler. Kişisel verilerin ihlali hakkında 2012 yılında Google’a 22.5 milyon dolar ceza kesilmişti. Facebook’a kesilecek cezanın bu miktardan daha fazla olması bekleniyor.

Facebook, Cambridge Analytica isimli şirkete ABD’li seçmenlerin verilerini sağlayarak 2016 seçimlerine hile karıştırmakla suçlanıyor. Konuyla ilgili olarak Mark Zuckerberg ABD kongresinde ifade vermişti.