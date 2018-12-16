Ermenistan Seçim Komisyonu Paşinyan ittifakının zaferini ilan etti

Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu 9 Aralık Pazar günü yapılan erken milletvekili seçimlerinin nihai sonuçlarını açıkladı. Ermenistan meclisine Paşinyan'ın bloku dışında, Müreffeh Ermenistan Partisi ve Parlak Ermenistan Partisi girdi.

Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu'nun resmi verilerine göre 9 Aralık'ta düzenlenen erken milletvekili seçimlerinde 2.59 milyon kayıtlı seçmenin 1.26 milyonu oy kullandı.

Sputnik'in haberine göre geçici Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın lideri olduğu 'Benim Adımım' ittifakı oyların yüzde 70.44'ünü, Müreffeh Ermenistan Partisi yüzde 8.27'sini, Parlak Ermenistan Partisi de yüzde 6.37'sini aldı.

Eski iktidar partisi Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi ilk defa parlamentoya giremedi.

Ermenistan'da ittifaklar için yüzde 7, tek başına katılan siyasi partiler için yüzde 5 seçim barajı bulunuyor. Bununla beraber yasaya göre, parlamentoda en az üç siyasi partinin temsil edilmesi gerekiyor.