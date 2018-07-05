Erdoğan ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs'a yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs'a yapacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonraki ilk yurtdışı ziyaretini 10 Temmuz Salı günü Kuzey Kıbrıs'a yapacak.

Erdoğan, Kıbrıs'ın ardından aynı gün içerisinde Azerbaycan'a, ertesi gün ise 11-12 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleşecek NATO zirvesine katılmak üzere Belçika'ya geçecek.

KIBRISLI ÖĞRETMENLERDEN PROTESTO ÇAĞRISI

Kıbrıslı Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ise, yarın saat 10.00'da, Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Lefkoşa'daki Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği önünde basın açıklamasına çağırdı.

KTÖS, uzun bir süredir AKP hükümetinin Kıbrıs'taki eğitim kurumları üzerindeki gerici ve piyasacı baskısına karşı mücadele yürütüyor.

BM'DEN KIBRIS HAMLESİ

Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs programı sadece Kıbrıslı eğitim emekçilerini harekete geçirmedi.

Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti öncesi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin de onayını alarak, Kıbrıs'ta görüşmelerin yeniden başlaması için danışmanı Jane Holl Lute'yi özel temsilci olarak görevlendirdi.

Önümüzdeki günlerde Kıbrıs'a gelerek iki toplumun liderleriyle görüşecek olan Lute'nin, daha sonra Ankara ve Atina'da temaslarda bulunması bekleniyor.

