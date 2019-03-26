Dünya Trump’ın kararını kınıyor, Suriye halkı sokakta

ABD Başkanı Trump’ın Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanıma kararını imzalamasına BM, Çin, Rusya, İran, Türkiye, AB, Arap Birliği başta olmak üzere tüm dünyadan tepki gelirken, Suriye halkı sokağa çıkarak Trump’ın kararını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’ı ziyareti sırasında Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanıma kararını imzalamasına tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

İsrail işgalindeki Suriye toprağı Golan Tepeleri’ne yönelik ABD’nin kararı Suriye’nin dört bir yanında düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Süveyda, Deyrezzor, Dara, Kuneytra’da sokaklara çıkan Suriyeliler, Trump’ın kararının uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurgulayarak Suriye’nin topraklarını geri alma konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

SANA’nın aktardığına göre Süveyda’da yapılan gösteride Golan’ın Suriye coğrafyası ve tarihinden ayrılamayacağı vurgulanarak er ya da geç İsrail işgaline son verileceği belirtildi.

Baas Partisi’nce düzenlenen gösterilerde Suriye ve Filistin bayrakları taşındı. Dara’daki gösteride konuşan Vali Muhammed Halid el Hannus, Suriye’nin uluslararası terörizm ve onun destekçileriyle karşı karşıya kaldığını, bunların en başında ABD ve İsrail'in geldiğini ancak Suriye’nin zafere ulaşabildiğini kaydetti. Dara Valisi Hannus, Suriye’nin Golan’ı da yeniden geri alacağını dile getirdi.

SURİYE DIŞİŞLERİ: KORSANIN NE YAPTIĞINI KİMSE ÖNGÖREMEZ

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim dün yaptığı açıklamada "ABD'nin kararı hiçbir şeyi etkilemeyecek, yalnıza ABD'nin dışlanmasına yol açacak" dedi. Trump'ın kararı ve bunun bölgedeki yansımaları konusunda konuşan Muallim "Kimsenin korsanın ne yapacağını öngöremeyeceği" ifadesini kullandı. Trump yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak uluslararası toplumda bir istikrarsızlık faktörü olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Suriyeli bakan, son Golan kararının ise hiçbir etkisi olmayacağını, Golan'ın Suriye halkına ait olduğunu söyledi.

DÜNYADAN TEPKİLER

BM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor” dedi.

BM Güvenlik Konseyinin 1981'de aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda, "İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur" ifadesi kullanılıyor.

RUSYA

Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “ABD’nin işgal altındaki Golan’la ilgili son adımı uluslararası yasaların ve Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir. Ve açıktır ki böyle bir kararın Ortadoğu’da ve Suriye’deki siyasi uzlaşmanın genel atmosferinde olumsuz yankıları olacaktır” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova da “Rusya’nın Golan’la ilgili tutumu kesindir ve değişmemiştir. Rusya Golan’ı Suriye toprağı olarak görmektedir” dedi.

İRAN

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani “Hiç kimse ABD'de birinin çıkıp da başka bir ülkeye ait toprağı kendi başına ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde bir işgalciye bağışlayabileceğini hayal edemezdi. ABD'nin Golan'ı işgalci siyonistlere bağışlama girişimi sömürgeciliktir. Sömürgeciliğin hâkim olduğu dönemde bazı sömürgeci güçler bu tür kararlar alıyor ve bir ülkenin topraklarının bir kısmını başka bir ülkeye bağışlıyordu ancak içinde bulunduğumuz asırda bunun örneği yoktur” açıklaması yaptı.

ÇİN

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang yaptığı açıklamada, Çin’in Golan Tepeleri hakkındaki gerçekleri değiştirme ve gerilim çıkarma girişimlerine karşı durduğunu söyledi.

LÜBNAN

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da ABD’nin kararının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek “Yabancı bir ülkenin liderinin yabancı toprakları bu şekilde devretme hakkı yoktur” dedi.

ARAP BİRLİĞİ

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt “ABD’nin açıklaması Golan Tepeleri’nin statüsünde herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Golan işgal altındaki Suriye toprağıdır. İşgal ciddi bir suçtur ve işgali yasallaştırma girişimleri de büyük bir yanlıştır” dedi.

AB

Avrupa Birliği (AB) sözcülüğünden, "Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada, "Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz" ifadesi kullanıldı.

KANADA

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası hukuka uygun olarak Kanada, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki kalıcı kontrolünü tanımamaktadır" denildi.

İNGİLTERE

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada "Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail’in 1981’deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz” ifadesi kullanıldı.

IRAK

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Golan Suriye'nin asli toprağıdır ve bu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı gereği tamamen Suriye'nin egemenliğine iade edilmelidir" ifadelerini kullandı. Iraklı Bakan, "Golan'ın ne gerekçeyle olursa olsun siyonistlere ilhakını kabul etmeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “ABD Yönetimi'nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz” denildi.

Açıklamada “Söz konusu karar, Suriye'nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini beyhude şekilde meşrulaştırmaya çalışarak bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa sürüklemek yerine, BM Şartı'nda kayıtlı temel prensiplere ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına riayet etmek uluslararası toplumun tüm üyelerinin temel bir sorumluluğudur” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün yaptığı açıklamada kararla ilgili olarak “İlk tepkiyi kim gösterdi, Türkiye gösterdi. Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri, Amerika ve İsrail'in korkusundan sesini çıkaramıyor” diye konuştu.