Suudi Arabistan, ABD'nin Golan Tepeleri kararını kınadı

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’ni İsrail’in toprağı olarak tanıma kararını kınayan bir açıklama yayımladı.

Suudi Arabistan ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanıma kararına tepki gösterdi.

Suudi resmi haber ajansı SPA’da yayımlanan açıklamada, “Oldubitti dayatma girişimleri gerçekleri değiştirmez” denildi.

Suudi Arabistan’ın açıklamasında Golan Tepeleri’nin Birleşmiş Milletler'in konuyla ilgili kararlarına göre "Suriyeli Araplara ait işgal edilmiş topraklar" olduğu vurgulandı.

Açıklamada ABD’nin kararının “Ortadoğu’daki barış sürecine ve bölgedeki güvenlik ve istikrara belirgin olumsuz etkileri olacağı” kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da bir araya gelen Trump, 1967 yılında İsrail tarafından işgal edilen Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak kabul eden kararnameyi imzalamıştı.

