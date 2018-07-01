Çin'den Pakistan'a 1 milyar dolar kredi

Çin, Pakistan'ın döviz rezervlerinin artması için ülkeye 1 milyar dolar kredi verdi.

Pakistan, düşük döviz rezervleri sebebiyle Çin'den 1 milyar dolar kredi aldı. Pakistan'ın kötü mali durumu sebebiyle IMF ile anlaşacağı öne sürülüyordu.

Pakistan'ın geçtiğimiz yılın Mayıs ayında 16,4 milyar dolar olan döviz rezervinin, geçtiğimiz hafta 9,66 milyar dolara kadar gerilediği bildiriliyor.

Verilen son krediyle birlikte Çin'in bu mali yılda Pakistan'a verdiği toplam borç 5 milyar doları aştı.

Çin-Pakistan İktisadi Koridoru ile birlikte, Pakistan'ın ihtiyaç duyduğu enerji ve yol altyapısının inşa edilmesi hedefleniyor. Altyapı projesinin toplam masrafının 57 milyar dolar olacağı öngörülüyor.

Pakistan, Çin'in "Kuşak ve Yol İnisiyatifi" için önem taşıyor.