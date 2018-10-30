Çavuşoğlu: Katar'daki askeri üssü kapatmamız gerçekçi değil

Suudi Arabistan liderliğindeki körfez ülkelerinin Türkiye'den Katar'da bulunan askeri üssünü kapatmasını talebini yinelediği ancak Türkiye'nin teklifi reddettiği öne sürüdü.

Suudi Arabistan liderliğindeki körfez ülkelerinin, Türkiye’nin Katar’da bulunan askeri üssünü kapatma talebinde bulunduğu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

Katar’da hükümete yakınlığı ile bilinen Al-Watan ve Qatar Tribune gazetelerinin gündeme getirdiği iddiaya göre Türkiye, Katar’da bulunan askeri üsse ilişkin kapatma talebini “gerçekçi” bulmuyor. Suudi Arabistan liderliğindeki körfez ülkeleri (Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır) ile Türkiye’nin Katar’daki askeri üssüne hakkında devam eden tartışmada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Bu yöndeki talebin hem gerçekçi hem de konuyla alakalı olmadığını düşünüyoruz” dediği iddia edildi.

Türkiye 2014 yılında Katar ile imzaladığı askeri anlaşma çerçevesinde körfez ülkeleri ile Katar arasında geçtiğimiz yıl yaşanan kriz sırasında ülkedeki askeri üssünü genişletmişti. Kriz sonrası Türk üssünde bulunan asker sayısı 3 bine çıkarılırken, toplam askeri personel kapasitesinin 5 bin olduğu tahmin ediliyor.

2015 yılından itibaren Türkiye'deki birçok kritik şirketi satın alan Katar sermayesinin körfez ülkeleri ile yaşadığı kriz sırasında Türkiye'deki yatırımlarının 20 milyar dolara yaklaştığı aktarılmıştı. Ağustos ayında Türkiye’de yaşanan kurdaki dalgalanmanın ardından Katar Emiri Sani, Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım sözünde bulunmuştu.