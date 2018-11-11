Brezilya'nın aşırı sağcı lideri Bolsonaro Amazon ormanlarını şirketlerin kullanımına açmak istiyor

Brezilya'nın aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro, Amazon ormanları üzerindeki korumayı kaldırmak istiyor. Bolsonaro, çevreyi koruyanyasaların ekonomik gelişmeyi engellediğini savunuyor.

Brezilya'nın yeni seçilen aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro, ülkenin anayasası tarafından korunan Amazon ormanlarını şirketlerin kullanımına açmak istiyor.

New York Times'ın haberine göre yerlilerin yaşadığı yerlerin korunmasına karşı olan Bolsonaro, Amazon ormanlarını koruyan yasaların ülkenin ekonomik gelişmesini engellediğini iddia ediyor.

Geçtiğimiz yıl "Nerede yerlilerin toprağı varsa, orasının altında zenginlik var" diyerek, Amazon'u maden şirketlerine açma niyetini dile getiren Bolsonaro, dünya için önem taşıyan ormanların madencilik, ormancılık ve tarım şirketlerine açılmasını istiyor.

Brezilya'da yasadışı yollarla ve verilen kimi izinlerle Amazon ormanlarının bir bölümü şirketler tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Ancak Bolsonaro'nun getirmek istediği düzenlemelerin büyük ölçekli işlere izin vereceği aktarılıyor.

Habere göre Brezilya'nın federal savcıları ve çevrecileri Amazon'a verilen hasarın geri döndürülemez noktaya geldiğini ifade ediyor.