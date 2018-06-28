Brexit sonrası İrlanda sınırı boş kalabilir

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinin dokuz ay sonra tamamlanması beklenirken, Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti sınırının statüsü merak ediliyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği(AB)’nden çıkmasını öngören Brexit kararının Mart 2019’da yürürlüğe girmesi beklenirken, birlikten ayrılığın nasıl gerçekleşeceğine dair tartışmalar devam ediyor.

Birleşik Krallığa bağlı Kuzey İrlanda ile Avrupa Birliği üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrası fiziki bir sınır olup olmayacağı ya da sınır bölgesinin statüsünün geleceği belirsizliğini koruyor.

SINIRDAN SORUMLU KİMSE YOK

Kuzey İrlanda Emniyet Müdürü George Hamilton’ın gündem olan açıklamalarına göre Brexit sonrası İrlanda sınırına yönelik hazırlıkları koordine eden fiili bir sorumlu bulunmuyor.

Organize suç örgütlerinin ve muhalif grupların olası saldırılarının önemli bir risk oluşturduğunu belirten Hamilton, "Bunların çerçevresinde, karanlıkta olduğumuzu düşünüyoruz. Bize, gerekliliklerin ne olduğunu anlatacak; başvurabileceğimiz bir koordinatör ya da yardımcı bulunmuyor" dedi.

Brexit'in sınırlarda oluşturacağı tehditlerle ilgili Başbakan Theresa May ile görüşmediğini belirten Hamilton, zamanın giderek tükendiğine dikkat çekiyor.

İrlanda’nın bağımsızlığını savunan IRA benzeri örgütlerin Brexit'i kendileri için bir fırsat olarak değerlendirdiğine işaret eden Hamilton, bugün başlayan zirve öncesi AB soruna dair ilerleme kaydedilmesini isterken, çözümün sonbahardan önce gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor.

ONLAR ORTAK BİZ PAZAR

Geçtiğimiz yıldan bu yana süren sınır tartışmalarında fiziki bir sınır istemediğini belirten İngiltere hükümeti, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında "özel bir durum" bulunduğuna dikkat çekerek ortak dolaşım bölgesinin sürdürülmesini savunuyor.

Kuzey İrlanda’da yapılan araştırmaya göre ise Brexit’in etkisiyle İngiltere’den ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti’ne katılmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor.

Brexit karşıtları ise Ada'nın bu bölgesinde çekilecek bir sınırın Kuzey İrlanda barış sürecini etkilenebileceğini iddia ediyor. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 2016 yılında 23 milyar sterlin civarında gerçekleşti.