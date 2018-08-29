Almanya'daki gösterilerde ırkçı grupların polisle bağı ortaya çıktı

Almanya’nın Chemnitz kentinde bir Alman vatandaşının öldürülmesinin ardından sokaklarda dehşet saçan neo-nazi grupların polisle bağlantısı olduğu ortaya çıkarken, ırkçılık karşıtları da olaylara tepki gösterdi.

Almanya’nın Chemnitz kentinde Cumartesi günü sebebi bilinmeyen tartışmada bir Alman vatandaşının göçmen olduğu öne sürülen iki kişi tarafından bıçaklanması üzerine sokaklarda dehşet saçan ırkçı grupların polisle bağlantısı da gündeme geldi.

POLİS IRKÇI GRUPLARA BİLGİ SIZDIRIYOR

Göçmen karşıtı neo-nazi grup Pegida’nın kurucularından Lutz Bachmann’ın, Cumartesi günkü cinayetin şüphelilerinin 23 yaşındaki bir Suriyeli ile 22 yaşındaki bir Iraklı olduğunu gösteren bir belgeyi yayımlaması üzerine, sağcı grupların polis bağlantısı olduğu iddiaları güçlendi. Polis sözcüsü belgenin doğruluğunu teyit ederken resmi bilgilerin sızdırılması üzerine soruşturma başlattıklarını duyurdu.

GÖÇMENLERİ HEDEF ALDILAR, DEHŞET SAÇTILAR

Bir başka ırkçı grup Pro Chemnitz’in Whatsapp grupları üzerinden yaydığı anlaşılan belgeler, olayların tırmanmasında kilit rol oynamıştı. En az on kişi hakkında Nazi selamı verdiği için soruşturma başlatılan gösterilerin ardından eylemler sırasında saldırıya uğradıklarını söyleyen 15 yaşındaki bir Alman kız ve 17 yaşındaki erkek arkadaşı, dövüldüğünü belirten 18 yaşındaki bir Suriyeli ve tehdit edildiğini öne süren 30 yaşındaki bir Bulgar erkek suç duyurusunda bulundu.

Gösterilerde 800 polis, görev alırken ırkçı eylemlere tepki gecikmedi. Irkçılık karşıtı binlerce kişi Neo-nazi grupları protesto etti.

Son yıllarda işsizlik oranının yüksek seviyelere ulaştığı Chemnitz’de ırkçı gruplar, ekonomik sorunların kaynağının göçmenler olduğu iddiasıyla eylemlerini sürdürüyorlar.

