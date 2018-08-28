Almanya'da faşistler sokaklarda yabancılara saldırdı

Almanya'nın Saksonya eyaletinde Pazar günü bir kişinin göçmenler tarafından öldürüldüğü iddiası üzerine sokaklarda toplanan faşist gruplar, yabancı olduğunu düşündükleri kişilere saldırdı. Antifaşistlerle de çatışan gruplar birçok kişiyi yaraladı.

Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan Chemnitz'de Pazar günü Daniel H. adlı bir kişinin iddiaya göre bir Suriyeli ve bir Iraklı genç tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından başlayan faşist gösterilerde birçok kişi yaralandı. Bugün de devam eden gösterilerde faşistler sokaklarda yabancı ve göçmen olduklarını düşündükleri kişileri kovalayarak saldırıda bulundu.

Faşist Almanya İçin Seçenek (AfD) partisinin destek verdiği gösterilerde çok sayıda kişi de yaralandı.

Chemnitz'de toplanan faşist kalabalık Nazilerin gamalı haçlarının yer aldığı dövizler taşıdı ve Nazi selamı verdi.

Saldırıları engellemeyen ve yasak olan Nazi selamı verenleri gözaltına almayan polise yönelik tepkilerse artıyor.

Saksonya Eyalet Valisi Michael Kretschmer, yaşananları "tatsız ve üzücü" olarak değerlendirmekle yetindi.

Almanya Başbakanı Merkel, yabancı düşmanı ayaklanmayı kınadığını belirtirken, Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Roland Wöller ise şiddetin yeni bir boyuta ulaştığını kaydetti. Göçmen karşıtı İçişleri Bakanı Seehofer ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Güvenlik uzmanlarına göre, üç gündür devam eden faşist gösteriler Almanya'daki ve Avrupa'nın diğer ülkelerindeki farklı gruplar tarafından organize edildi.

Bir AfD milletvekili bıçaklama olayının ardından Twitter hesabından "insanları sokaklarda kendilerini savunmaya" çağırmıştı.

Pazar akşamı yapılan saldırılarda yaralananlar arasında bir Suriyeli, bir Bulgar ve bir Afgan göçmenin de bulunduğu öğrenildi.

Pazartesi akşamı yaklaşık 3 bin faşist, şehir merkezinde toplanan anti-faşist gruba saldırdı. Saldırıda bazıları ağır olmak üzere en az 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan Guardian'ın Alman basınından aktardığına göre, Pazar günü bıçaklanarak yaşamını yitiren Daniel H.'nin Facebook hesabında AfD karşıtı paylaşımlarda bulunduğu ve neo-nazileri "deli" olarak nitelediği belirtildi.