Almanya: INF'siz dünya daha tehlikeli

Trump yönetiminin INF'den çekilme kararını Almanya endişeli karşıladı. Maas "INF'siz daha az güvenlik olacak" diye tweetledi, Merkel INF müzakerelerinin devamını istedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıklaması sonrası dünyanın daha güvensiz hale geldiğini vurguladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Maas, "ABD, INF'den çekiliyor. Maalesef Rusya, anlaşmaya bağlılığını yeniden tesis etmeye hazır değil. INF olmadan, daha az güvenlik olacak. Silahları artırmaya ilişkin değil, silahlar üzerinde herkesin kabul edeceği kontrol mekanizmasını sağlamaya yönelik tartışmalara ihtiyacımız" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. ABD'nin INF'den çekilmesinin NATO için ne anlama geldiğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Merkel, bu konunun son haftalarda NATO içinde de ele alındığını hatırlattı.

Görüşmeleri sürdürmek için 6 aylık süreyi kullanmak gerektiğini ifade eden Merkel, "Bizim için Rusya'nın sözleşmeyi ihlal ettiği açıktır. Bundan dolayı Rusya ile de konuşmak lazım. Biz Alman tarafı olarak, hem Almanya Dışişleri Bakanı hem de ben, bu 6 ay içinde yine de görüşmeler yapmak için her şeyi yapacağız" ifadesini kullandı. Merkel, NATO'nun bu durumu dikkatli bir şekilde analiz edeceğini ve sonuçlar çıkaracağını da kaydetti.

Trump yönetiminin "Rusya tarafından zaten ihlal ediliyor" iddiasıyla INF'den çekilme kararı sonrası takvime açıklık getiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, anlaşmadan doğan yükümlülüklerini cumartesi günü askıya alacaklarını belirtmişti.

AVUSTURYA: ABD'NİN KARARI ÜZÜNTÜ VERİCİ

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, ABD'nin INF'den çekilme kararının üzüntü verici olduğunu belirterek Moskova ve Washington'u anlaşmaya korumaya yönelik diyaloğu sürdürme çağrısı yaptı.

1987 yılında imzalanan INF'nin Rusya-ABD ilişkilerindeki gerilimin azalmasının başlangıcı ve dolayısıyla Soğuk Savaş'ın sona ermesi yolunda yaşanan önemli bir gelişme olduğunu anımsatan Kneissl, şöyle konuştu:

"ABD, yeni silahlanma yarışından ve silahların kısıtlanmasına ilişkin diğer önemli anlaşmaların iptalinin önünü açmasından kaygılanmamız için gerekçe sunuyor. Mevcut anlaşmaları korumalıyız, zira onlar güvenliğimizi sağlıyor. Orta menzilli füzelerin 30 yıl aradan sonra yeniden konuşlandırılması, Avrupa'daki nükleer tehdidi hissedilir derecede artırır."