ABD'li WSJ'dan Erdoğan'a gönderme: NATO'ya ihanet etti, bedelini ağır ödeyebilir

Wall Street Journal'da yayımlanan 'Erdoğan Putin'i NATO'nun üstünde tuttu' başlıklı yazıda Türkiye'nin ABD uyarılarına karşı Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması değerlendirildi. Yazıda, 'ABD ve NATO'nun Türkiye'nin müttefiklik konumunu masaya yatırmaktan başka seçeneği kalmadı' denildi.

ABD'li Wall Street Journal gazetesinde "Erdoğan Putin'i NATO'nun üstünde tuttu" başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazıda ABD ve NATO'nun Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Türkiye'nin müttefiklik konumunun masaya yatırmaktan başka seçeneği olmadığı ifade edildi.

S-400'ün NATO uçaklarına karşı savunma amaçlı geliştirildiği hatırlatılan yazıda, Türkiye'nin NATO ilkelerinden taviz verdiğinin altı çizildi. Türkiye'nin ödeyeceği minimum bedelin F-35 jet programından çıkarılmak olduğu iddia edildi.

'PUTİN'İN TEMEL AMACI TÜRKİYE'Yİ NATO'DAN KOPARMAKTI'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in S-400 alışverişindeki asıl amacının Türkiye'yi NATO'dan koparmak olduğu belirtilirken, ABD'nin İncirlik üssünü kaybedebileceğine ve Türkiye'nin Suriyeli Kürtleri abluka altına alabileceğine değinildi.

'ERDOĞAN BEDEL ÖDEYECEK KONUMA GELECEK'

Yazıda "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi sonsuza kadar yönetmek istese de, bir gün gidecek. Yerine geçecek olan kişi Türkiye'nin Batı karşıtı konumunu yeniden değerlendirip NATO'dan ayrılma durumuna engel olabilir" denildi.

Erdoğan'ın bazı sonuçlarla yüzleşecek duruma geleceği belirtilen yazıda, G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ılımlı yaklaştığını, ancak ABD Kongresine göz kırpması durumunda "Erdoğan'ın müttefikliğe ihanetin bedelini ödemeyle karşı karşıya kalabileceği" ifade edildi.