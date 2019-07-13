Rus uzmandan S-400 yorumu: Rusya'nın Türkiye üzerinde nüfuzu artacak

Rusya'da Strateji ve Teknoloji Analizleri Merkezi Başkanı Ruslan Pukhov, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 satışını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'kişisel zaferi' olarak niteledi. Pukhov, S-400 anlaşmasıyla Rusya'nın uluslararası arenada 'önemli başarı' elde ettiğini ifade etti.

Moskova merkezli Strateji ve Teknoloji Analizleri Merkezi Başkanı Ruslan Pukhov, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 satmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Satışı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kişisel zaferi" olarak niteleyen Pukhov, Rusya'nın S-400 anlaşmasıyla uluslararası arenada "büyük başarı" elde ettiğini söyledi.

Euronews'a konuşan Pukhov, "Bu, silah ticaretinin çok daha ötesinde. Bu, Rusya'nın uluslararası arenada büyük bir askeri başarısı. Bu, kesinlikle Putin'in kişisel zaferi. Çünkü eğer onun kişisel müdahalesi olmasaydı, eğer bir şekilde satışın bir parçası olmasaydı bu işlem de gerçekleşmeyecekti" yorumunda bulundu.

Pukhov, "Rusya için avantajları açık: Türkiye'de nüfuzu artacak, para kazanacak, Türkiye'ye daha farklı ürünler satmak için fırsat doğacak, Amerikalıları trolleme fırsatı gibi çok sayıda fırsat doğacak. Bizim için sadece artıları var. Biz Türklerle daha bağımlı hale geliyoruz. Her iki tarafın da uzlaşma sağlaması daha kolay olacak. Silahlar alındığında, güvenlik ve güvenlik garantisi de satın alınıyor demektir" diye konuştu.