ABD'den S-400 çıkışı: Ankara olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, S-400'lere ilişkin yaptırım açıklamasında bulundu.
Bakanlık açıklamasında ABD'nin tavrının değişmediği belirtilirken, "Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "CAATSA yaptırımları tasarısı Kongre'den geçti. Sonuçları Türkiye açısından olumsuz olacaktır" diye konuştu.
YÜKLEME BAŞLADI
Öte yandan Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi, sevkiyat için uçaklara yüklenmeye başladı.