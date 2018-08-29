ABD'den İdlib tehdidi: Vururuz

Suriye ve Rusya, cihatçıların kontrolünde olan İdlib'e yönelik operasyona hazırlanırken, ABD'nin yeni kimyasal senaryosu ve tehdidi de sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İdlib'de yaşanacaklardan Rusya'yı sorumlu tutacaklarını açıklarken, Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi Başkanı Aleksey Tsigankov, Beyaz Miğferliler’in Suriye’nin Sarakib kentinde Ahrar’üş Şam tarafından kullanılan depoya büyük miktarda kimyasal madde getirdiğini duyurdu.

İdlib'e yönelik Rusya ve Suriye'nin operasyon hazırlıkları sürerken, ABD'den tehditler gelmeye de devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD yönetiminin İdlib’e olası bir operasyon konusunda uyarılarını en üst düzeyde Moskova’ya ilettiğini söyledi.

Nauert, Dışişleri Bakanı Pompeo, Genelkurmay Başkanı Dunford ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın Rus muhataplarıyla son bir hafta içinde görüştüğünü belirtirken, "Rusya ve/veya Esad rejiminin İdlib’e yapacağı her türlü saldırıdan kendilerini sorumlu tutacağımızı kendilerine söyledik. Özellikle de kimyasal silahların kullanımı konusunda sorumlu tutacağımızı. ABD geçmişte Suriye’de kimaysal silahların kullanımı konusunda ne kadar güçlü bir tavır alabildiğini gösterdi. ABD İdlib’de ya da Suriye’nin herhangi başka bir yerinde kimyasal silah kullanımına hızla ve kuvvetli tepki vermeye hazır. Rusların bunu kesinlikle tolere etmeyeceğimizi Şam’a açıkça anlatmalarını bekliyoruz" dedi.

RUSYA: KİMYASAL MADDE GETİRİLDİ

ABD, Suriye'de daha önce de birçok kez devreye soktuğu kimyasal yalanını bir kez daha devreye sokmaya çalışırken, Rusya'dan önemli açıklamalar geliyor.

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi Başkanı Aleksey Tsigankov, Beyaz Miğferliler’in Suriye’nin Sarakib kentinde Ahrar’üş Şam tarafından kullanılan depoya büyük miktarda kimyasal madde getirdiğini açıkladı.

Tsigankov, “Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi’nin İdlib bölgesinde yer alan birkaç bağımsız kaynaktan aldığı bilgiye göre, Afs adlı yerleşim bölgesinden Sarakib kentine iki ağır TIR’la büyük miktarda kimyasal madde getirildi” dedi.

Tsigankov, “Beyaz Miğferliler örgütünün 8 temsilcisinin eşliğinde kimyasal maddeler, Ahrar’üş Şam militanları tarafından silah ve yakıt için kullanılan depoya ulaştırıldı. Burada onları söz konusu yasadışı silahlı oluşumun iki üst düzey komutanı karşıladı. Daha sonra yükün bir kısmı, üzerinde hiçbir işaretin olmadığı plastik variller içinde, kimyasal saldırı mizanseni ve ardından hükümet güçlerini sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için İdlib bölgesinin güneyinde militanlara ait diğer üsse taşındı” ifadelerini kullandı.