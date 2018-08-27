Rusya'dan açıklama: ABD 28 Tomahawk füzesiyle Akdeniz'e girdi, etki alanı tüm Suriye

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 25 Ağustos'ta ABD donanmasına ait destroyer gemisi Ross'un içinde 28 Tomahawk kruz füzesi ile birlikte Akdeniz'e girdiğini, bu füzelerin etki alanının tüm Suriye'yi kapladığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov "ABD, İdlib'de planlanan kimyasal saldırı provokasyonu ile bağlantılı olarak Ortadoğu'daki kruz füzesi sayısını arttırmaya devam ediyor" dedi.

Konaşenkov, 25 Ağustos'ta ABD Donanmasına ait destroyer gemisi Ross'un içinde 28 Tomahawk kruz füzesi ile birlikte Akdeniz'e girdiğini, bu füzelerin etki alanının tüm Suriye'yi kapladığını ifade etti.

Sputnik'in haberine göre, İdlib'de yine bir kimyasal yalan operasyonu hazırlanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, provokasyon yine ABD, İngiltere ve Fransa tarafından saldırı için bahane olarak kullanılabilir. Heyet Tahrir el Şam'ın yer aldığı provokasyon için İdlib'e militanlar tarafından klor dolu 8 varil sevk edildi. Militanlar provokasyon için İngiliz askeri şirketi Olive Group tarafından eğitildi.