Rusya Savunma Bakanlığı: Beyaz Miğferler'in yaydığı görüntüler sahte

Rusya Savunma Bakanlığı, Beyaz Miğferler tarafından yayılan görüntülerinin sahte olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de "kimyasal saldırı" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada Beyaz Miğferler tarafından yayılan görüntülerin sahte olduğunu duyurdu.

Açıklamada cihatçı bağlantılı grubun, İslam Ordusu'nun Duma'dan çekilmesini engellemek için bilgi kirliliği yarattığı bildirildi.

Rusya açıklamasında Duma'ya radyasyon, kimyasal ve biyolojik silah araştırması için Rus uzmanların gönderilebileceği belirtildi.

'KİMYASAL SİLAH İZİNE RASTLANMADI'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Beyaz Miğferler'in geçtiğimiz yıl "sarin gazı" kullanıldığı iddiasında bulunduğunu, ancak hiçbir koruyucu tedbir olmadan bölgede dolaştıklarının görüldüğünü hatırlattı.

Rus ordusu ise, bölgede yapılan incelemede kimyasal silah izine rastlanmadığını açıkladı.

ABD yönetimi, İslam Ordusu'nun "kimyasal saldırı" iddiasına dayanarak, Suriye'ye askeri müdahale açıklamalarında bulunuyor.